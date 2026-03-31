A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova ile oynanacak Dünya Kupası play-off final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

MONTELLA: 'KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM'

Montella tarihi final maçı öncesi şunları söyledi:

"Çok büyük bir heyecan. Büyük duygular yaşıyoruz. Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nın hayalini kurar. Geldiğim günden itibaren futbolcularım bana her şeyini verdi. Burada olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.

Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz."