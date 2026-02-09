A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Play-Off Turu'nda Romanya ile oynanacak kritik maçın tarihi yaklaşırken oyuncularını ziyaret ederek hem motivasyonlarını artırmayı hem de kulüplerindeki son durumlarını yerinde gözlemlemeyi amaçlıyor.

SEMİH KILIÇSOY'DAN SONRA KENAN YILDIZ'I ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy ile bir araya gelen Montella şimdi de Juventus'un antrenman merkezi Continassa'yı ziyaret etti.

JUVENTUS ANTRENMANINI İZLEYEREK FUTBOLCULARLA SOHBET ETTİ

Serie A'da dün evinde Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus'un yenileme antrenmanını takip eden İtalyan teknik adam ayrıca Kenan Yıldız ve takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Kenan Yıldız ile birlikte McKennie, Vlahovic ve Locatelli'yle de konuşan Montella milli yıldızın potansiyeli hakkında heyecan verici yorumlarda bulundu.

MONTELLA: 'KENAN YILDIZ İÇİN ÜST DÜZEY BİR GELECEK ÖNGÖRÜYORUM'

Montella, "Çok mutluyum. Kenan, Juventus Genç Takımı'nda oynarken zaten milli takımın bir parçasıydı. Muazzam potansiyele sahip ve hala gelişmekte olan bir oyuncu. Kenan, doğal yeteneğini doğru zihniyetle birleştiriyor; kendini geliştirmeye istekli. Önümüzdeki yıllarda onun için üst düzey bir gelecek öngörüyorum." diye konuştu.

SPALLETTI İLE KONUŞTU

Vincenzo Montella ayrıca Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve teknik heyetiyle de konuşarak Kenan Yıldız ile ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.