Montella isyan etti: '2. Lig'den 31 yaşındaki forveti almamı istediler'

'MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM'

İtalyan teknik adam, “Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada.” diyerek yapılan eleştirilere de cevap verdi.