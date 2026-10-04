A Milli Takımımız Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Montella isyan etti: '2. Lig'den 31 yaşındaki forveti almamı istediler'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalya ile deplasmanda oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam geçtiğimiz basın toplantısında kendisine 2. Lig'de Elazığspor forması giyen 31 yaşındaki santrfor Kemal Rüzgar'ın sorulmasına sitem etti.Kaynak: Haber Merkezi
Grupta oynadığı ilk maçlarda sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Bologna'da oynanacak rövanşta Gök Maviler'e karşı ilk galibiyetini arıyor.
'REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORUZ'
Zorlu maç öncesi düzenlenlenen basın toplantısında Vincenzo Montella ve Ozan Kabak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ozan Kabak reaksiyon göstermek istediklerini belirterek, “Biz iyi oyuncularız, iyi de çalıştık. İtalya’ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
'BUNU SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMİYORUM'
26 yaşındaki stoper, savunmada beklenen performansı sergileyemediklerini kabul ederek, "Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık.” diye konuştu.
'DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN BİRLİK OLARAK ÇIKACAĞIZ'
Zor süreçle ilgili birlik vurgusu yapan Ozan Kabak,“Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımızı düşünüyorum.” dedi.
'BURADA ÜLKE OLARAK ALIŞKANLIĞIMIZ YOK'
Son basın toplantısındaki sözlerine açıklık getirerek sözlerine başlayan Montella ise "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz." diye konuştu.
'GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA DAİR ÜMİTLİYİM'
İtalya maçı öncesi Önemli eksiklerin olduğunu hatılatan Montella, “Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair.” dedi.
'MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM'
İtalyan teknik adam, “Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada.” diyerek yapılan eleştirilere de cevap verdi.
Kendisini üzen tek şeyin futbolcularına yapılan ağır eleştiriler olduğuna değinen Montella, “Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler." dedi.
2. Lig'de Elazığspor forması giyen 31 yaşındaki santrfor Kemal Rüzgar ile ilgili fikrinin sorulduğunu hatırlatan Montella, "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 2. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası.” ifadelerini kullandı.
Montella ayrıca futbolcularına yönelik destek çağrısında bulunarak şunları söyledi:
“Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum.”