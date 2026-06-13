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A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Yarın TSİ 07.00'de başlayacak tarihi mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 büyük merak konusu oldu.

ORTA SAHA TANDEMİ

Özellikle orta saha kurgusu kamuoyunda tartışılırken, İtalyan teknik adamın kararını verdiği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun partneri konusunda Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek arasında tercih yapan Montella'nın, orta sahada Orkun Kökçü'yü görevlendireceği belirtildi.

A Spor'un haberine göre, ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ikilisi orta sahada görev yapacak. Hücum hattının merkezinde ise Arda Güler yer alacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.