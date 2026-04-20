A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalyan spor kanalı Sky'a konuk oldu. Juventus'un evinde Bologna'yı 2-0 yendiği maçın gecesinde canlı yayında açıklamalarda bulunan Montella hem kariyeri hem de milli takım hakkında konuştu.

MONTELLA'DAN SPALLETTI'YE KENAN YILDIZ TAVSİYESİ: 'RİSK ALMAYALIM'

Juventus maçı sonrası Luciano Spalletti de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Stüdyodan Spalletti'ye takılan Montella, "Size bir tavsiye vereceğim: Bundan sonra, sonuna kadar, lütfen Kenan ile ilgili hiçbir riske girmeyelim." dedi.

SPALLETTI: 'BUGÜN DİNLENDİRDİM GÖRMEDİN Mİ?'

Bunun üzerine Bologna maçında Kenan Yıldız'ı yedek kulübesinde oturtan ve sonradan oyuna alan Spalletti ise "Bu gece onu dinlendirdim… Görmedin mi?"yanıtını verdi. İkili arasında canlı yayında yaşanan bu diyalog herkesi güldürdü.