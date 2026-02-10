Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip Romanya ile oynanacak play-off maçının yaklaşmasıyla birlikte A Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının son durumunu bizzat yerinde takip etmek üzere kulüp ziyaretlerinde bulunuyor.

MONTELLA HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Ülkesi İtalya'da forma giyen milli oyunculardan Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız'ı ziyaret eden Montella şimdi de Milano'ya giderek Inter antrenmanında Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

MONTELLA: 'CHIVU İLE BİR ARAYA GELMEK ÇOK KEYİFLİYDİ'

Montella ziyaretinin ardından antrenman tesislerinin önünde Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan play-off maçı öncesi tura çıktığını belirten Montella meslektaşı Chivu'nun Inter'de başarılı olacağına inandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bir tur yapıyorum, play-off davetleri yaklaşıyor. Burada her zaman harika karşılanıyorum. Chivu ile tekrar bir araya gelmek çok keyifliydi. Takım arkadaşıydık, hala devam eden harika bir dostluğumuz var. Onun için gerçekten en iyisini diliyorum; dürüst bir insan, ölçülemez bir zekaya sahip ve büyük bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Kesinlikle çok başarılı olacaktır."

'INTER-JUVENTUS HARİKA BİR KLASİK'

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getirecek olan hafta sonu Inter ile Juventus arasında oynanacak İtalya Derbisi hakkında da konuşan Montella, "Inter-Juventus harika bir klasik, her zaman kendine özgü bir cazibesi olan bir İtalyan derbisi, sonuçtan bağımsız olarak bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.