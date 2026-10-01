A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın taktiksel hazırlıklarını değerlendirdi ve son dönemde milli takıma yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Özellikle futbolcularına yönelik eleştirilerden rahatsız olduğunu dile getiren Montella, takımın daha önce elde ettiği başarılarda oyuncularının önemli payı bulunduğunu vurguladı.

'KENDİ OYUN PRENSİPLERİMİZLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Biz kendi temel oyun prensiplerimiz üzerinden stratejileri geliştirdik. Ona göre sahaya çıkacağız."

'FUTBOLCULARIMIZA HAKSIZ ELEŞTİRİLER YAPILIYOR'

"Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım."

İtalyan teknik adam, sözlerine ülkesinde kullanılan "Galibiyetin bin babası olur, mağlubiyetler öksüzdür" deyimini de ekledi.

'HAKAN, KENAN VE ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ'

"Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz. A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi."

'FUTBOLCULARA HER MAÇI KAZANMA BASKISI YAPMAYALIM'

"A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız."