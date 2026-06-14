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2026 Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu.

MONTELLA: 'GOLÜ BULSAK FARKLI OLURDU'

Montella mağlubiyet sonrası şunları söyledi:

"Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz.

Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız.

Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik ama gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."