Fransa’nın en önemli simgelerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mont-Saint-Michel Manastırı, yaklaşık bin yıl sonra ilk kez bir düğüne ev sahipliği yaptı. Çinli model Ming Xi ile milyarder iş insanı Mario Ho, Normandiya kıyılarındaki tarihi yapıda gerçekleştirilen görkemli törenle evlendi. Düğünün maliyetinin 30 milyon doları aştığı iddia edildi.
Tarihi manastırda bin yıl sonra bir ilk: 30 milyon dolarlık düğün dünya basınında
Fransa’nın simgelerinden, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Mont-Saint-Michel Manastırı yaklaşık bin yıl sonra ilk kez bir düğüne ev sahipliği yaptı. Kumarhaneler kralının oğlu ile Çinli model, maliyetinin 30 milyon doları aştığı öne sürülen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.Kaynak: Diğer
TARİHİ MANASTIRDA EMSALSİZ TÖREN
Moda dünyasının ünlü isimlerinden Ming Xi ile Makao’nun efsanevi kumarhane patronu Stanley Ho’nun oğlu ve NBA ekibi Boston Celtics’in hissedarlarından Mario Ho’nun düğünü, uluslararası basında geniş yer buldu.
Normal şartlarda yalnızca ziyaretçilere açık olan ve özel organizasyonlara izin verilmeyen Mont-Saint-Michel Manastırı’nda gerçekleştirilen tören için yaklaşık bir yıl süren özel izin süreci yürütüldü.
1 Haziran’da düzenlenen düğün öncesinde, manastır yönetimi ve Fransa Ulusal Anıtlar Merkezi ile uzun görüşmeler gerçekleştirildi. Ming Xi, düğünün ardından yaptığı açıklamada, "Mont-Saint-Michel Manastırı'nda gerçekleştirilen ilk düğün buydu. Daha önce hiç yapılmamış bir organizasyon olduğu için çok sayıda izin alınması gerekti. Ancak herkesin desteği sayesinde süreç hem verimli hem de keyifli geçti" ifadelerini kullandı.
MASALSI ATMOSFER
Binlerce pembe ve turuncu çiçekle süslenen tarihi manastır, düğün günü adeta bir peri masalını andırdı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törende evlilik yemini ederken duygusal anlar yaşadı. Çocukları da çiçek çocuk olarak törende yer aldı.
Nikâhın ardından davetliler için manastırda özel bir kokteyl resepsiyonu düzenlendi. Kutlamalar daha sonra Normandiya’nın ünlü sahil kenti Deauville’de devam etti.
DİOR İMZALI GELİNLİK VE MİLYON DOLARLIK MÜCEVHERLER
Ming Xi, düğünde Dior Haute Couture tarafından özel olarak hazırlanan gelinliği tercih etti. Jonathan Anderson’ın Dior için hazırladığı ilk haute couture koleksiyonundan ilham alan tasarım, doğal inci parlaklığına sahip kumaşı ve yoğun el işçiliğiyle öne çıktı.
Ünlü model, görünümünü Graff imzalı 52 karatlık yuvarlak kesim pırlanta kolye ve küpelerle tamamladı. Uluslararası moda basınında yer alan haberlere göre Ming Xi, düğün boyunca farklı tasarımcıların imzasını taşıyan birden fazla kıyafet giyerken kullandığı mücevherlerin değerinin milyonlarca doları bulduğu öne sürüldü.
KUTLAMALAR DEAUVİLLE’DE DEVAM ETTİ
Akşam yemeğinde Chanel’in 1989 yılı arşiv koleksiyonundan vintage bir haute couture elbise giyen Ming Xi, bu tercihin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.
Moda dünyasında önemli bir yere sahip olan Deauville, Chanel markasının yükselişinde oynadığı rolle biliniyor. Bu nedenle düğün kutlamalarının ikinci bölümünün burada yapılması da dikkat çekti.
30 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN İDDİASI
Düğünün toplam maliyetinin 30 milyon doları aştığı öne sürülse de bu rakam çift veya organizasyon yetkilileri tarafından doğrulanmadı.
Davetliler arasında olimpiyat şampiyonu kayakçı Eileen Gu ve K-pop yıldızı Jackson Wang’ın da bulunduğu belirtilirken, çok sayıda konuğun bölgeye özel uçaklarla getirildiği aktarıldı. Tarihi manastırda gerçekleştirilen bu eşsiz organizasyon, son yılların en dikkat çeken düğünlerinden biri olarak kayıtlara geçti.