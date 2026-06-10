Tarihi manastırda bin yıl sonra bir ilk: 30 milyon dolarlık düğün dünya basınında

1 Haziran’da düzenlenen düğün öncesinde, manastır yönetimi ve Fransa Ulusal Anıtlar Merkezi ile uzun görüşmeler gerçekleştirildi. Ming Xi, düğünün ardından yaptığı açıklamada, "Mont-Saint-Michel Manastırı'nda gerçekleştirilen ilk düğün buydu. Daha önce hiç yapılmamış bir organizasyon olduğu için çok sayıda izin alınması gerekti. Ancak herkesin desteği sayesinde süreç hem verimli hem de keyifli geçti" ifadelerini kullandı.