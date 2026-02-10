Fransa Ligue 1’de mücadele eden Monaco, teknik direktör Sebastien Pocognoli’nin gerekli diplomaya sahip olmaması nedeniyle ciddi bir mali yaptırımla karşı karşıya kaldı.

L’Equipe’in haberine göre, 11 Ekim’de Adi Hütter’in yerine göreve getirilen 38 yaşındaki Belçikalı teknik adamın Ligue 1’de takım çalıştırabilmesi için zorunlu olan BEPF (Profesyonel Futbol Eğitici Diploması) ya da eşdeğer bir belgeye sahip olmaması nedeniyle kulüp her maç için 25 bin euro para cezası ödüyor.

MONACO ŞU ANA KADAR TOPLAM 425 BİN EURO CEZA ÖDEDİ

Monaco, Pocognoli yönetiminde şu ana kadar oynanan 17 maçta (14 lig, 3 kupa) toplam 425 bin euro ceza ödedi. Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor.

CEZADAN KAÇINMA PLANLARI DA İŞE YARAMADI

Cezadan kaçınmak için bir maçta yardımcı antrenör Damien Perrinelle teknik direktör olarak esame listesine yazıldı. Ancak Perrinelle’in de diploma süreci devam ettiği için kulüp yine para cezası ödemek zorunda kaldı. Bu süreçte Perrinelle’in maaşında artış yapıldığı da belirtildi.

Çözüm bulunamayınca Monaco, son maçlarda esame listesinde teknik direktör bölümünü boş bırakma yoluna gitti.

SEZON SONUNDA 750 BİN EURO'YU BULACAK

Pocognoli’nin sezonu tamamlaması halinde Monaco’nun toplam 750 bin euro ceza ödemesi bekleniyor. Kulüp yönetimi ise ekim ayında yapılan sözleşme görüşmelerinde bu kuralın bilindiğini ve maaş planlamasının buna göre düzenlendiğini açıkladı.

Ligue 1’de 21 maç sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 28 puan toplayan Monaco, 10. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21. sıradan son 16 play-off turuna kalan Fransız ekibi, bu turda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Fransa Kupası’nda ise Monaco elenmiş durumda.