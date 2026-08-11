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Fransız basınından Nice-Matin ve Le Parisien'in haberine göre Monaco yönetimi, Paul Pogba ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulübün, 33 yaşındaki orta sahaya karşılıklı sözleşme feshi teklif ettiği ve ayrılık sürecini yaz transfer döneminin sona ereceği 1 Eylül tarihine kadar tamamlamak istediği öne sürüldü.

KARAR POGBA'NIN

Haberlere göre Monaco yönetimi, teklif konusunda Pogba'nın temsilcilerini bilgilendirdi.

Sakatlığı devam eden Fransız yıldızın nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, son sözün oyuncuya ait olduğu ifade edildi.

SAKATLIKLAR PLANLARI BOZDU

2025 yazında Monaco'ya imza atan Paul Pogba, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Fransız futbolcunun son olarak hazırlık kampında yeni bir kas sakatlığı yaşadığı ve kulübün bu gelişmenin ardından ayrılık sürecini hızlandırdığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon ise yalnızca 6 resmi maçta forma giyebildi.

isi hem 35 milletvekili oyunu kullandı. Teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.