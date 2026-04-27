Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü K9 Birimi, hazırlık çalışmaları kapsamında Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nden iki yaşındaki Momo’yu sahiplendi.

Halihazırda Malinois, Labrador ve Border Collie ırklarından beş köpeğin görev yaptığı ekibe katılan Momo için eğitim süreci başlatıldı.

Kısa sürede önemli ilerleme kaydeden Momo’nun, eylül ayında AFAD tarafından düzenlenecek sınavları başarıyla geçmesi halinde sertifika alarak sahada aktif görev üstlenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen köpek eğitmeni ve veteriner teknikeri Erman Demirtaş, 2016 yılından bu yana arama kurtarma köpekleriyle çalıştıklarını ifade etti. Momo’nun hikayesinin sıradan bir sahiplenmeden çok daha fazlasını ifade ettiğini vurgulayan Demirtaş, köpeği ilk aldıklarında zayıf olduğunu ve başarılı olamayacağını düşünenler bulunduğunu belirtti. Ancak doğru bakım, sabır ve eğitim sayesinde Momo’nun büyük bir gelişim gösterdiğini ve artık enkaz altında insan kokusunu ayırt edip doğru tepki verebildiğini dile getirdi.

Arama kurtarma köpeklerinin tam anlamıyla hazır hale gelmesinin yaklaşık bir buçuk yıl sürdüğünü söyleyen Demirtaş, bu süreçte zamanla yarıştıklarına dikkat çekti. K9 köpeklerinin ulaşılamayan noktalarda hayati rol oynadığını belirten Demirtaş, pek çok yetenekli hayvanın keşfedilmeyi beklediğini, Momo’nun ise verilen fırsatı değerlendirerek hayat kurtaracak bir göreve hazırlandığını ifade etti.