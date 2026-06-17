Kahramanmaraş'ta inşaat molozlarının dökümü sırasında moloz altında kalan yavru kedi kurtarıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde oldu. Moloz döküldüğü sırada moloz yığınları arasından gelen sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kalan kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Kurtarılan yavru kediye su veren ekipler daha sonra yavru kediyi doğal yaşam alanına bıraktı.

Su tahliye borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldıSu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldıGündem