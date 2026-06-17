Kahramanmaraş'ta inşaat molozlarının dökümü sırasında moloz altında kalan yavru kedi kurtarıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde oldu. Moloz döküldüğü sırada moloz yığınları arasından gelen sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kalan kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Kurtarılan yavru kediye su veren ekipler daha sonra yavru kediyi doğal yaşam alanına bıraktı.
Moloz yığını altında kalan yavru kedi için seferberlik
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Kahramanmaraş'ta inşaat molozlarının dökümü sırasında moloz altında kalan yavru kedi kurtarıldı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan yavru kedi, vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta inşaat molozlarının dökümü sırasında moloz altında kalan yavru kedi kurtarıldı.
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