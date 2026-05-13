Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi transfer kulisleri, dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden biriyle sallanıyor. Liverpool’daki devrinin sonuna geldiğini açıklayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın, sarı-lacivertli formayı giymeye her zamankinden daha yakın olduğu öne sürüldü.

YÖNETİM DEVRETTİ, ADAYLAR HAREKETE GEÇTİ

Sürecin ilk fitilini Sadettin Saran ve ekibi ateşledi. Olağanüstü seçim kararı alınmadan önce dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle masaya oturan Saran yönetimi, Ertan Torunoğulları aracılığıyla görüşmelerde ciddi mesafe katetti. Seçim takviminin netleşmesinin ardından mevcut yönetim tüm bilgi ve belgeleri başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye devretti. Her iki aday cephesinin de bu transfer dosyasını kapatmadığı ve görüşme trafiğini sürdürdüğü bildirildi.

MISIR BASINI RAKAMLARI PAYLAŞTI: 20 MİLYON EURO

Mısır’ın önde gelen medya kuruluşlarından El Fagr, transferin mali detaylarına dair bomba bir iddia paylaştı. Habere göre Fenerbahçe cephesi, 33 yaşındaki süper stara yıllık 20 milyon Euro maaş garantisiyle 3 yıllık bir sözleşme teklif etti. Salah’ın bu dudak uçuklatan rakama prensipte “evet” dediği iddia edilse de, anlaşmanın hangi başkan adayı üzerinden yürütüldüğü gizemini koruyor.

Sezon Performansı: Liverpool ile bu sezon 39 resmi maça çıkan Mısırlı kanat forvet, 12 gol ve 9 asistlik katkısıyla hâlâ dünyanın en formda oyuncuları arasında olduğunu kanıtladı.

DÜNYA KUPASI’NDAN ÖNCE KARAR VERECEK

Kariyerini Türkiye’de sürdürmeye sıcak bakan Salah’ın, nihai kararını vermek için Haziran ayındaki Fenerbahçe seçimlerini ve diğer global teklifleri beklediği kaydedildi. 6-7 Haziran’daki genel kurulun ardından netleşecek olan sürecin, 2026 Dünya Kupası start almadan önce resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar şimdi nefesini tutmuş, sandıktan çıkacak başkanın bu dev transferi bitirip bitirmeyeceğine odaklanmış durumda.