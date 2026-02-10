TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın liderliğindeki Türk sağlık heyeti, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da Moğol meslektaşlarıyla birlikte ülkenin tarihinde ilk kez çocuk kemik iliği naklini başarıyla tamamladı.

TİKA desteğiyle hayata geçirilen çok merkezli uluslararası proje kapsamında, Moğolistan’da çocuk kemik iliği nakli merkezinin kurulması, sağlık personelinin eğitilmesi, teknik ve tıbbi altyapının güçlendirilmesi ile klinik uygulamanın birlikte yürütülmesi aşamaları başarıyla tamamlandı.Projeye katılan Moğol sağlık çalışanları, Türkiye’de aldıkları eğitim sayesinde kendi ülkelerinde çocuk hastalar için nitelikli tedavi sunma kapasitesine ulaştı.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fışgın, projeyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Bu çalışma, Moğolistan’da çocuk hematoloji ve onkoloji alanında kalıcı bir tedavi kapasitesi oluşturulmasına yönelik çok önemli bir adımdır. Klinik uygulamanın, eğitimli yerel sağlık ekipleriyle birlikte gerçekleştirilmesi, bu hizmetin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Amacımız yalnızca bir hastanın tedavisine katkı sağlamak değil, aynı zamanda bilgi ve deneyimin kalıcı olarak aktarılmasını sağlamaktır.”

Uluslararası sağlık projelerinin sadece bireysel tedavilere değil, ülkelerin sağlık sistemlerinde kapasite geliştirmesine de katkı sunduğunu vurgulayan Fışgın, “Türkiye’nin bu alandaki bilgi birikiminin Moğolistan’daki sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, uzun vadede çok sayıda çocuğun kendi ülkesinde tedavi edilebilmesine olanak tanıyacaktır." dedi.

Proje ekibinden bir Moğol hekim ise “TİKA’nın bize sunduğu bu imkan sadece bir eğitim değil, ülkemizde eksik olan bir tedavi kapasitesinin temellerini atmak anlamına geliyor. Türkiye’ye ve TİKA’ya minnettarız.” ifadelerini kullandı.

"HER ÇOCUK KENDİ VATANINDA ŞİFA BULSUN"

Operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirten TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesini dost ülkelerle paylaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.Bu çalışmanın salt tıbbi bir başarı değil, Moğolistan’da çocuk kanseri tedavilerinde dönüm noktası olduğunu kaydeden Eren, “Moğolistan’da yıllardır lösemiyle mücadele eden 15 yaşındaki Miçidmaa’nın kendi vatanında şifa bulması, tüm çocuklarımız için yeni bir umuttur. İstiyoruz ki her çocuk kendi vatanında şifa bulsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın teknik başarının ötesinde, Türkiye-Moğolistan dostluğu ve dayanışmasının en insani yansıması olduğunu vurgulayan Eren, şöyle devam etti: “Miçidmaa’nın ülkede gerçekleştirilen ilk başarılı pediatrik kemik iliği nakli sayesinde hayata yeniden tutunması, bu işbirliğinin en somut göstergesidir.”

TİKA’nın desteğiyle uzman hekimlerin ortak tecrübesinin yalnızca bir operasyonun başarıyla bitmesini değil, Moğolistan’da çocuk kanseri tedavilerinde kalıcı kapasite artışı sağladığını belirten Eren, sürece emek veren herkese teşekkür etti.

TÜRK EKİBE "ŞEREF NİŞANI" TAKDİM EDİLDİ

Nakil sonrası çocuk hasta tam remisyonla taburcu edilirken, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren tarafından Moğolistan Meclisi’nde düzenlenen törenle proje ekibine “Şeref Nişanı” verildi.Ayrıca, Moğolistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve hastane yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında iki ülke arasındaki sağlık işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.