Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde yer alan Mogan Gölü'ne, yağmur suyu kanalları vasıtasıyla arıtılmamış atık su boşaltıldığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi. Ortaya çıkan çevre kirliliğinde payı olan yetkililer hakkında ise adli süreç başlatılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

KORUMA BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN CEZA İKİ KATINA ÇIKARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi kaynaklarından konuya ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde, Ankara Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."