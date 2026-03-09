Çorum’da modifiye araç tutkunları, kendilerine kesilen trafik cezalarına tepki göstermek amacıyla şehir merkezinde kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Kent Park civarında bir araya gelen onlarca sürücü, oluşturdukları konvoyla merkez ilçeye doğru ilerleyerek İnönü ve Gazi caddelerinin bir kısmında trafiği durdurdu. Protesto sırasında bazı sürücüler emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, eyleme katılan araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Sürücüler, son düzenlemelerle birlikte modifiye araçlar için getirilen 21 bin liralık ceza ile polisten kaçanlar için öngörülen 200 bin lira para ve trafikten men yaptırımının ağır olduğunu savunuyor.

Kabul edilen yeni trafik düzenlemesine göre yüksek sesle sokaklarda dolaşan araçlara da cezai işlem uygulanabiliyor.

Abart egzoz takılması, renkli ve ışıklı aksesuarlarla araçların süslenmesi yasak kapsamına alınırken araçların mümkün olduğunca fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılması öngörülüyor.