Araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri yasaklandı. Yeni Trafik Kanunu ile birlikte bu sistemlerini araçlarında bulunduran sürücülere 21 bin lira para cezası uygulanacak. TBMM'de kabul edilerek 27 Şubat’ta yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, sürücünün dikkatini dağıtan ve araçların orijinalliğini bozan sistemlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre araçlara sonradan takılan büyük ekranlı multimedya sistemleri, yüksek sesli hoparlör ve amfi düzenekleri ile sürüş sırasında izlenebilen görüntü cihazları yasaklandı. Kurallara uymayan sürücülere 21 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

ORİJİNAL SİSTEMLER SERBEST

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçların fabrikadan çıkan orijinal multimedya ve ses sistemlerinde herhangi bir yasak bulunmadığını vurguladı. Çiftçi, bu sistemlerin sürücünün dikkatini dağıtmaması ve dışarıdaki vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, “Araçta müzik dinlemek elbette serbest. Ancak sesin çevreyi rahatsız edecek seviyede olması durumunda idari para cezası uygulanır. Araçların orijinal sistemine sonradan hoparlör, amfi ya da ekran eklenmesi ise kanun kapsamında yasaktır” dedi.

GÜRÜLTÜLÜ MÜZİK DİNLEYENLERE CEZA

Yeni düzenlemeye göre araç içinde müziğin çevreyi rahatsız edecek seviyede açılması durumunda sürücülere 3 bin lira para cezası kesilecek. Araçta sonradan takılan hoparlör, amfi veya ekran gibi sistemler tespit edilirse ceza 21 bin liraya kadar çıkacak.

1 NİSAN’A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yetkililer, standart dışı APP plakalar için tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ses ve görüntü sistemleri için de geçerli olduğunu açıkladı. Buna göre araç sahiplerinin 1 Nisan’a kadar araçlarını mevzuata uygun hale getirmeleri gerekiyor.

MODİFİYE ARAÇLARA SIKI DENETİM

Yetkililer, araçlarda “modifiye” adı altında yapılan birçok değişikliğin de yönetmelik kapsamında izne tabi olduğunu hatırlattı. Gövde kitleri, farklı renk kaplamaları, yönetmeliğe aykırı farlar, yüksek sesli egzozlar, geniş jant ve lastikler gibi birçok değişiklik için resmi izin alınması gerekiyor.

Özellikle araçların yay veya süspansiyonlarının kesilerek yere yaklaştırılması olarak bilinen “basıklık” modifiyesi ise güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığı için en riskli değişiklikler arasında gösteriliyor.

RUHSATA İŞLENMEYEN DEĞİŞİKLİK YASAK

Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesine göre, araç üzerinde yapılan ve tescil kayıtlarında yer almayan teknik değişiklikler yasak. Bu kurala uymayan sürücülere 4 bin 300 TL para cezası ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Ceza puanı 100’e ulaşan sürücülerin ehliyetlerine el konulabiliyor.

Yeni düzenleme sonrası oto sanayilerde bu tür aksesuarları takan birçok işletmede işlerin durma noktasına geldiği, bazı araç sahiplerinin ise ceza almamak için sistemlerini sökmeye başladığı öğrenildi.