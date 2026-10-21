Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeşil-mavili ekip, kritik Karadeniz derbisinin hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan, Trabzonspor karşılaşmasının önemine dikkat çekti.

Takımının güçlü yönlerini sahaya yansıtmak istediğini belirten Sagnan, iç sahada henüz galibiyet alamamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

'ÇAYKUR RİZESPOR'A ÇOK ÇABUK ADAPTE OLDUM'

Çaykur Rizespor'daki uyum sürecini değerlendiren Modibo Sagnan, Türkiye'ye geldiği ilk dönemde farklı bir futbol ortamı ve kültürle karşılaştığını ancak kısa sürede takıma alıştığını söyledi.

Performansını her geçen gün geliştirmeye çalıştığını belirten Malili futbolcu "Benim için geçen sene yeni bir şampiyona, yeni bir kültürdü. Fakat buraya çok çabuk adaptasyonumu sağladım. Burada iyi de karşılandım aynı zamanda. Geçen seneden beri sürekli performansımı arttırmaya çalışıyorum ve bunun için çaba harcıyorum. Bu sene daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum" diye konuştu.

'TRABZONSPOR DERBİSİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmanın hem takım hem de taraftarlar açısından büyük önem taşıdığını belirten Sagnan, güçlü bir rakiple mücadele edeceklerinin farkında olduklarını söyledi.

Derbide sakin kalarak kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurgulayan 26 yaşındaki savunmacı şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir maç tabii ki, bir derbi. Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Gerekli şekilde maça hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de güçlü yanlarımız var. Olabildiğince sakin kalarak güçlü yanlarımızı ön plana çıkararak taraftarlarımızın önünde güzel bir sonuç almayı bekliyoruz"

'İÇ SAHADAKİ GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Çaykur Rizespor'un bu sezon sahasında henüz galibiyet alamamasına da değinen Modibo Sagnan, Trabzonspor karşısında bu olumsuz tabloyu değiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bizim için talihsiz bir kitlenme var bu konuda. Geçen sene hocamız özellikle geldikten sonra çok az iç saha yenilgisi almıştık. İç sahada başarılı bir performans ortaya koyduk. Yani demek ki bunu yapabiliyoruz. Bunun için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Belki de o golün gelişiyle bu kitlenen nokta bizim için açılacak ve evimize taraflarımızın önünde galibiyet alacağız" ifadelerini kullandı.