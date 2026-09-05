Resmî Gazete’de yayımlanan 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye'nin kritik ulaşım varlıklarının geleceğine yönelik yeni bir özelleştirme modelini devreye soktu.
Model tamamen değişti: Otoyol ve köprülerde yeni dönem
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni bir aşamaya gelen özelleştirme sürecinde boğaz köprülerinin satışı konuşulurken, yeni düzenleme varlıkların tek paket yerine ayrı ayrı gruplar halinde ihale edilmesine olanak tanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kararın duyulmasının ardından sosyal medyada 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin satışına veya 30 yıllık devrine dair iddialar ortaya atılsa da, Patronlar Dünyası’nın analizine göre hukuki tablo bu iddialardan farklılık gösteriyor.
Söz konusu kararın birinci maddesiyle kapsam ve program kapsamına alınan güzergâhlar Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan-Yenişehir kesimiyle sınırlı bulunuyor.
Bununla beraber, söz konusu kararda mülkiyet devri kesin olarak dışarıda tutuluyor.
İşletme hakkı verilmesi, kiralama veya gelir ortaklığı gibi yöntemlere izin veriliyor.
Mevcut durumda sonuçlanmış yeni bir ihale veya devir işlemi bulunmuyor.
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin özelleştirme süreci ilk olarak 24 Şubat 2003 tarihli kararnameye dayanıyor.
Ardından 15 Ekim 2010 tarihli kararla köprüler ve otoyollar genişletilmiş bir portföy halinde programa dâhil edilmişti.
Dolayısıyla bu varlıkların ilk kez özelleştirme kapsamına alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor.
Öte yandan, 2010 yılında uygulanan modelde tüm köprü ve otoyolların tek bir paket halinde verilmesi öngörülüyordu.
2012 yılında gerçekleştirilen ve 5 milyar 720 milyon dolarlık en yüksek teklifin alındığı ihale bu kapsamda yapılmış, ancak süreç 2013'te iptal edilmişti.
Yeni yayımlanan karar, geçmişteki tek paket modelini ortadan kaldırarak varlıkların bir bütün halinde ya da ayrı gruplar halinde özelleştirilebilmesine imkân tanıyor.
2012 yılındaki ihalede 25 yıl olarak öngörülen işletme süresi, yeni kararla birlikte 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanmak üzere 30 yıla çıkarıldı.
Devir işlemleri tamamlanıncaya dek bakım, onarım ve işletme faaliyetleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edecek olup, devir sonrasında da denetim yetkisi yine KGM'de kalacak.