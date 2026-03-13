2016 yılında yollarını ayıran Model grubundan hayranlarını heyecanlandıran gelişme geldi. Uzun süredir yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri merak edilen grup için ilk güçlü işaret, paylaşılan teaser ile ortaya çıktı. Organizasyon şirketinin yayınladığı kısa videoda, grubun hafızalara kazınan şarkılarından “Buzdan Şato”nun introsuna yer verildi. Paylaşımda ise “10 yıllık hasret sona eriyor. Heyecan dorukta! Çok yakında” ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Aslında bu dönüşün sinyali bir süredir sosyal medyada veriliyordu. Grubun eski üyeleri Okan Işık ve Can Temizin, yeniden Fatma Turgut ile takipleşmeye başlaması, hayranlar arasında “Model geri mi dönüyor?” sorusunu gündeme taşımıştı. Teaser paylaşımıyla birlikte bu beklenti daha da güçlendi.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞLARDI

Model’in hikâyesi 2005 yılında başladı. İlk olarak A Due Carmen adıyla kurulan grup, 2007’de kadrosuna yeni isimlerin katılmasıyla şekillendi ve bir yıl sonra yoluna Model adıyla devam etti. 2016’daki ayrılığın ardından geçen 10 yılın sonunda gelen bu gelişme, özellikle grubu yakından takip eden dinleyicilerde büyük bir nostalji dalgası yarattı.

İlk teaserın ardından şimdi gözler, grubun nasıl bir projeyle döneceğine çevrildi. Yeni bir konser serisi mi, özel bir buluşma mı yoksa bambaşka bir sürpriz mi geleceği şimdilik bilinmiyor. Ama bir gerçek var ki, Model cephesinde uzun süredir beklenen o sessizlik artık bozulmuş durumda.