Modaya asırlık dokunuş: Ne koku yapıyor ne kaşıntı: Artık tescillendi

Keçi kılı doğal bir malzeme olduğu için koku, ter ve kaşıntı yapmıyor. Bu nedenle doğal yaşamı tercih eden insanların talep ettiği bir ürün haline geldi. Yaklaşık 6 ay önce DAKA üzerinden reşik için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Başvurumuzun kabul edilmesi beni çok mutlu etti. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını almak gurur verici" dedi.