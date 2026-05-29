Daha önce sporcular, sosyal medya fenomenleri, doktorlar ve avukatlara odaklanan denetimlerin bu kez moda ve tekstil alanına kaydırıldığı bildirildi. Risk Analiz Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, özellikle lüks yaşam tarzı ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluk görülen mükellefler mercek altına alındı.

20’DEN FAZLA MODACI VERGİ İNCELEMESİNDE

Yapılan incelemelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin süreçte bazı modacıların gelirleri ile harcama kalemleri arasında dikkat çeken farklılıklar tespit edildiği değerlendiriliyor. İlk aşamada, kamuoyunda tanınan 20’den fazla modacının vergi incelemesine alınmasının planlandığı ifade ediliyor. İnceleme kapsamındaki isimlerin büyük bölümünü, sanatçılar için sahne ve davet kıyafetleri tasarlayanlar ile yüksek gelir grubuna yönelik gelinlik, damatlık ve özel tasarım kıyafet üreten modacılar oluşturuyor.

Vergi Denetim Kurulu’nun giyim üretimi alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefe ait verileri analiz ettiği, bazı gelir akışlarında ise beyan dışı bırakılmış olabilecek kazançlara işaret eden bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor. Özellikle elden yapılan ödemeler, yakın çevreye aktarılan para transferleri ve bireysel hesap hareketleri üzerinden gizlenmiş olabilecek gelir kalemleri üzerinde duruluyor.

İlk değerlendirmelere göre, bazı modacıların toplamda 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon lirayı aşabilecek kayıt dışı kazanç elde etmiş olabileceği öne sürülüyor. Sürecin devam ettiği ve denetimlerin kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor.