Paris Moda Haftası’na katılan ünlü çift Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, şıklıklarıyla tüm bakışları üzerine topladı. Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Paşalı, eşiyle birlikte etkinlikte göz kamaştıran bir görünüm sergiledi.
Moda haftasına damga vurdular: Paris'te Paşalı rüzgarı esti
Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, Paris Moda Haftası’na damga vurdu. Etkinliğe el ele katılan ünlü çift, göz kamaştıran tarzlarıyla tüm bakışları üzerine topladı.
Dijital bir platformda izleyiciyle buluşan Masumiyet Müzesi dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Selahattin Paşalı, hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Posta'nın haberin göre popüler oyuncu, son olarak eşiyle birlikte katıldığı Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Paris Moda Haftası kapsamındaki çeşitli davet ve defilelerde bir arada görülen Selahattin Paşalı ve eşi, sergiledikleri zarif tavırlarla odak noktası oldu. Çiftin birbiriyle olan estetik uyumu, objektiflere yansıyan karelerde şıklıklarını ön plana çıkardı.
Moda dünyasının dev isimleriyle aynı etkinliklerde buluşan çiftin stili, sosyal medya platformlarında büyük bir beğeni topladı. Selahattin Paşalı ve eşinin Chris Philippo'nun objektifinden çıkan kareleri, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni alarak dijital dünyada adeta etkileşim rekoru kırdı.
Çift kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.
Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile nikah masasına oturdu. Çift, 2022 yılında Leyla Pera adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.1 Temmuz'da dünyaya gelen Leyla Pera, 4 yaşına girmeye hazırlanıyor.
Oyunculuğa 2017 yılında Kalp Atışı dizisiyle adım atan Paşalı, kısa sürede önemli yapımlarda yer almıştır.