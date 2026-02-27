Moda haftasına damga vurdular: Paris'te Paşalı rüzgarı esti

Dijital bir platformda izleyiciyle buluşan Masumiyet Müzesi dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmeyen Selahattin Paşalı, hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Posta'nın haberin göre popüler oyuncu, son olarak eşiyle birlikte katıldığı Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.