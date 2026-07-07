Moda dünyasının gözü bu defiledeydi: Kalıpları kıran tasarımlar göz kamaştırdı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf Giysi Tasarımı diploma projesini yürüten Öğr. Gör. Burçe Bekrek de “Bugün aslında yalnızca bir defile değil, genç tasarımcılarımızın dört yıllık eğitimleri boyunca geliştirdikleri tasarım düşüncesinin, araştırma kültürünün ve yaratıcı üretim süreçlerinin görünür hale geldiği bir süreci izliyoruz. Özellikle son sınıfta iki dönem boyunca öğrencilerimiz yalnızca giysi tasarlamadı; kapsamlı görsel araştırmalar yürüttü, kültürel ve sanatsal referanslar üzerinden kavramsal çerçeveler geliştirdi, malzeme ve teknik olanakları sorguladı ve kendi tasarım dillerini oluşturdu.