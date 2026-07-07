Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları özgün koleksiyonlarını, düzenlenen 'Yıl Sonu Defilesi' ile moda dünyasının temsilcileri ve sanatseverlerin beğenisine sundu. Dr. Müşerref Zeytinoğlu koordinasyonunda hazırlanan defilede, öğrencilerin bireysel tasarım anlayışlarını yansıtan koleksiyondaki 164 parça yoğun ilgi gördü.
Moda dünyasının gözü bu defiledeydi: Kalıpları kıran tasarımlar göz kamaştırdı
Yeditepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, bir yıllık emeklerinin ürünü 164 parçalık diploma koleksiyonlarını yıl sonu defilesiyle sergiledi. Genç tasarımcılar, özgün tasarımlarıyla moda dünyasına ilk adımlarını attı.Kaynak: DHA
Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenen defileye moda sektörü temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Defilede sergilenen koleksiyonlarda geleneksel tekniklerle deneysel yaklaşımlar bir araya getirilirken farklı silüetler, özgün kalıp uygulamaları, doku çalışmaları ve çeşitli materyaller kullanıldı. Her koleksiyonun öğrencilerin teknik bilgi ve tasarım becerilerinin yanı sıra araştırma süreçlerini, konsept geliştirme çalışmalarını ve tasarım yaklaşımlarını da yansıttığı belirtildi.
Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Müşerref Zeytinoğlu, defilenin öğrencilerin bir yıl boyunca yürüttüğü yoğun araştırma, üretim ve tasarım sürecinin sahneye taşınmış hali olduğunu belirterek “Yıl sonu defilesinde gördüğümüz koleksiyonlar, dört yıllık eğitimin sonunda ortaya çıkan nihai tasarımlardan çok, öğrencilerimizin araştırma, sorgulama ve yaratıcı düşünme süreçlerinin birer yansıması.
Moda eğitimi, yalnızca estetik giysiler üretmeyi değil; dünyayı gözlemleyen, eleştirel düşünebilen ve bunu tasarım aracılığıyla ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu nedenle her koleksiyon, öğrencisinin özgün tasarım yaklaşımını, kültürel referanslarını ve tasarım diliyle kurduğu ilişkiyi görünür kılan bağımsız bir anlatı.
Bugün podyumda yalnızca koleksiyonlar değil, kendi tasarım kimliklerini oluşturmaya başlamış genç tasarımcıların dünyaya söyleyecek ilk sözleri yer alıyor. Defilede baskı, dokuma ve giysi olmak üzere üç ana disiplinden toplam 164 kıyafet sergileniyor” diye konuştu.
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf Giysi Tasarımı diploma projesini yürüten Öğr. Gör. Burçe Bekrek de “Bugün aslında yalnızca bir defile değil, genç tasarımcılarımızın dört yıllık eğitimleri boyunca geliştirdikleri tasarım düşüncesinin, araştırma kültürünün ve yaratıcı üretim süreçlerinin görünür hale geldiği bir süreci izliyoruz. Özellikle son sınıfta iki dönem boyunca öğrencilerimiz yalnızca giysi tasarlamadı; kapsamlı görsel araştırmalar yürüttü, kültürel ve sanatsal referanslar üzerinden kavramsal çerçeveler geliştirdi, malzeme ve teknik olanakları sorguladı ve kendi tasarım dillerini oluşturdu.
Bugün podyumda gördüğümüz her koleksiyon, bu entelektüel ve yaratıcı yolculuğun somut bir çıktısıdır. Aynı zamanda bu defile, öğrencilerimizin profesyonel moda dünyasıyla ilk kez bu ölçekte buluştuğu ve tasarım yaklaşımlarını sektörle paylaşma fırsatı yakaladığı önemli bir platform niteliği taşıyor” dedi.
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Aleyna Güven ise şunları söyledi: “Bugün podyumda sergilenen her tasarım, aylar süren araştırma, deneme ve üretim sürecinin bir sonucu. Bölümümüzde giysi, baskı ve dokuma olmak üzere farklı tasarım disiplinleri bulunuyor.
Her birimiz seçtiğimiz alanda kendi araştırma sürecimizi ve tasarım yaklaşımımızı geliştirerek projelerimizi hayata geçirdik. Ben de giysi tasarımı alanında hazırladığım koleksiyonumu ilk kez izleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.