İtalyan medyasına göre Garavani, bugün Roma’daki evinde hayatını kaybetti. Vakfının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Valentino Garavani, bugün Roma’daki konutunda, ailesi ve yakınlarının etrafında huzur içinde aramızdan ayrıldı” ifadelerine yer verildi.

Merhum tasarımcı için önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günleri cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

VALENTİNO GARAVANİ KİMDİR?

11 Mayıs 1932’de Voghera, İtalya’da dünyaya gelen Valentino Garavani; Paris’te moda eğitimi aldıktan sonra 1960’ta Roma’da Via Condotti’de tasarım atölyesini açtı. Yıllar içinde zarafeti ve estetik vizyonuyla dünya moda tarihine adını altın harflerle yazdırdı.