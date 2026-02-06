Uluslararası podyumlarda adından söz ettiren Galcenco’nun cansız bedeni, Malaga’ya bağlı Caleta de Vélez bölgesindeki evinde ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, genç modelin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİN BELİRLENMESİ İÇİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir darp ya da dış müdahale izine rastlanmadığı açıklandı. Ölümün doğal nedenlerle gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin nedenin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cristina Perez Galcenco, kısa sürede moda dünyasında güçlü bir yer edinmiş; Londra, Madrid, Milano ve Paris Moda Haftaları gibi prestijli organizasyonlarda podyuma çıkmıştı. Versace ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan genç model, aynı zamanda Stradivarius’un kampanyalarında da yer almıştı.

VEFATIYLA YASA BOĞDU

Birçok Avrupa ülkesinde tanınan Galcenco’nun ani ölümü, sevenlerini ve moda çevrelerini yasa boğdu. Ailesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, cenaze töreninin birkaç gün içinde Asturias’ta yapılacağı öğrenildi.

Cristina Perez Galcenco, aynı zamanda Sporting de Gijón dahil çeşitli futbol kulüplerinde forma giymiş eski kaleci Nacho Pérez ile Moldovalı Tatiana Galcenco’nun kızıydı.