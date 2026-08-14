Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı

MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı

MobLand, 2. sezonuyla geri dönüyor. 18 Eylül’de başlayacak yeni sezondan yayınlanan ilk uzun fragman, Harrigan ailesini bekleyen güç savaşının ve artan gerilimin sinyallerini veriyor. Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren’li kadro yeniden sahnede.

Kaynak: Diğer
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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 1

Son dönemin en sevilen dizilerinden olan Mobland, 2. sezonuyla geri döneceğini duyurdu. 18 Eylül'de izleyici ile buluşacak yeni sezonun ilk uzun fragmanı, aksiyon dolu bir sezon vadediyor.

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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 2

Son dönemde çıkan en dikkat çekici dizilerden olan MobLand, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 18 Eylül'de başlayacak 2. sezon tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount+, bugün 2. sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 3

Donanımhaber'in haberine göre, Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor.

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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 4

Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 5

2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak.

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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 6

Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.

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MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı - Resim: 7

Bu arada MobLand'in 3. sezonu için de hazırlıklar başlamış durumda. 2. sezon sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle Tom Hardy'nin diziden ayrılması gündeme gelmiş olsa da taraflar daha sonra uzlaşmaya vardı. Şu an artık 3. sezonun önünde bir engel kalmamış gibi görünüyor.

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