MobLand 2. sezonuyla geri dönüyor: Dizinin fragmanı yayınlandı

Bu arada MobLand'in 3. sezonu için de hazırlıklar başlamış durumda. 2. sezon sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle Tom Hardy'nin diziden ayrılması gündeme gelmiş olsa da taraflar daha sonra uzlaşmaya vardı. Şu an artık 3. sezonun önünde bir engel kalmamış gibi görünüyor.