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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısında, ağaç, orman ve mobilya ürünleri sektörünün mevcut durumu değerlendirildi. Toplantıda sektörün yaşadığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ele alınırken, Ordu'da kurulması planlanan Girişim Ofisi ile ilgili son gelişmeler de paylaşıldı.

Vali Muammer Erol, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı kapsamında, ağaç, orman ve mobilya ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilimizde faaliyet gösteren ağaç, orman ve mobilya ürünleri sektör temsilcilerinin karşılaştığı sorunlar, sıkıntılar ve talepler masaya yatırıldı.

Toplantı, önceki Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantılarında alınan ve süreci devam eden kararların değerlendirilmesiyle başladı.

GİRİŞİM OFİSİ İÇİN YENİ SÜREÇ

Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mustafa Ekinci, toplantıda yaptığı sunumda, Marmara Teknokent tarafından Ordu'da "Girişim Ofisi" açılması konusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Üniversitesi Rektörlüğü arasında koordinasyon sağlanarak sürecin yönetilmesinin uygun görüldüğünü hatırlattı. Ekinci, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskipazar Mahallesi'ndeki eski Botanik Bahçesi alanında Girişim Ofisi kurulmasına yönelik bina inşa sürecinin planlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise Girişim Ofisi'nin ilk etapta geçici bir binada hizmet vereceğini, daha sonra ise Eskipazar Mahallesi'ndeki eski Botanik Bahçesi alanındaki yeni yerine taşınacağını ifade etti.

DAHA ÖNCE DÖRT SEKTÖRLE İSTİŞARE YAPILDI

Toplantının amacına ilişkin bilgi veren Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mustafa Ekinci, il sanayisinin mevcut durumunun bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi, sektörlerin karşılaştığı sorunların doğrudan paydaşlarından dinlenmesi ve çözüm önerilerinin ortak akıl ile geliştirilmesi amacıyla sektör toplantıları düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda daha önce bentonit, enerji, endüstriyel süt ürünleri ve tekstil sektörlerinin temsilcileriyle de bir araya gelinerek istişare toplantıları gerçekleştirildiğini belirten Ekinci, bu kez ise ağaç, orman ve mobilya ürünleri sektörünün ele alındığını ifade etti.

ORDU'DA 141 İŞLETME BU SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Mustafa Ekinci, Ordu'da sanayi siciline kayıtlı toplam 854 işletmenin 141'inin, yani yüzde 16,5'inin ağaç, orman ve mobilya ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiğini açıkladı. Sektörde 2 bin 385 kişinin istihdam edildiğini belirten Ekinci, bunun il genelindeki toplam 24 bin 89 sanayi çalışanının yaklaşık yüzde 9,9'una karşılık geldiğini söyledi.

Ekinci, sektör işletmelerinin yaklaşık yüzde 94'ünün mikro ve küçük ölçekli firmalardan oluştuğunu belirterek, işletmelerin ağırlıklı olarak Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Büyük ölçekli işletme sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çeken Ekinci, sektörün rekabet gücünün artırılması için ölçek büyütme, teknolojik dönüşüm, kurumsallaşma ve katma değerli üretime yönelik desteklerin önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren 141 işletmenin 24'ünün Organize Sanayi Bölgelerinde, 117'sinin ise OSB dışında faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu'nun gündem maddeleri değerlendirilirken, ağaç, orman ve mobilya ürünleri sektörünün karşılaştığı sorunlar, sıkıntılar ve talepler ele alındı. Sektör temsilcileri de söz alarak yaşadıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirirken, ortak akıl ve iş birliği içerisinde atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.