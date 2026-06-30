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Kaynak: İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan iki katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'ndeki fabrikanın dış cephesinde tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak olası risklere karşı bölgeyi kontrol altında tuttu.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın dış cephesinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.