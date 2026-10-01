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Kaynak: İHA

Yangının, iş yerinin içinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladığı öğrenildi. Alevlerin mobilya üretiminde kullanılan süngerlere ulaşmasıyla birlikte yangın büyüyerek dükkanda etkili oldu. Süngerlerin tutuşması sonucu ortaya çıkan yoğun sarı renkli dumanlar çevreye yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının daha fazla yayılmasını önledi.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı ve ekipler tarafından soğutma işlemi gerçekleştirildi. İş yerinde maddi zarara yol açan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.