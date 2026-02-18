Dünyanın en popüler mobil oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang, Türkiye’ye özel Ramazan kampanyasını duyurdu. Kampanya, sosyal medyada paylaşılan ve içerik üreticisi Elraenn’in rol aldığı reklam filmiyle tanıtıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında oyunculara büyük ödüller dağıtılacak. Duyuruda yer alan bilgilere göre çekilişle verilecek ödüller arasında 1 adet Tesla otomobil, 30 adet iPhone 17, 50 adet iPad ve 50 adet AirPods bulunuyor.

Oyun dünyasında dikkat çeken kampanya, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan duyuru, oyuncuların yanı sıra teknoloji meraklılarının da dikkatini çekti.

Ramazan dönemine özel hazırlanan kampanyanın, Türkiye’deki oyuncu sayısını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Son yıllarda Türkiye pazarına yönelik yatırımlarını artıran oyun şirketleri, yerel etkinlikler ve kampanyalarla kullanıcı bağlılığını güçlendirmeye çalışıyor.

Mobile Legends, Türkiye’de geniş bir oyuncu kitlesine sahip oyunlardan biri olarak öne çıkarken, bu tarz büyük ödüllü kampanyaların sektörde rekabeti artırması bekleniyor. Kampanyanın detaylarının ve katılım koşullarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.