Teknoloji hayatımıza birçok kolaylığı getirdi. Elbette bunları doğru kullanmamız şartıyla. Özellikle mobil cihazlar, birçok tehlikeyi barındırıyor. Bunun için özellikle mobil cihazlarda güvenliği elden bırakmamak gerekiyor Yeni bir uygulama indirdiğiniz zaman, genellikle bir takım izinler ister. Bunlardan bazıları kötü niyetli olabilir. Siber güvenlik şirketi ESET de mobil cihazlara yüklenen uygulamalara ilişkin uyarılarda bulundu. Buna göre, kötü niyetli olsun ya da olmasın, bazı uygulamalar ihtiyaç duyduklarından daha fazla erişim izni ister. Düşünmeden izinleri onaylayarak, kötü niyetli geliştiricilerin akıllı telefonunuzdaki hassas verilere (takvim, mesajlaşma uygulamaları, SMS, dosyalar ve depolama alanı, kişiler, arama kayıtları, konum, mikrofon ve kamera gibi) erişmesine olanak sağlayabilirsiniz. Siz yazarken ekranınızı bile okuyabilirler. ESİT konuya ilişkinşunları dikkat çekiyor:

Bu erişimle şunları yapabilirler:

• En hassas hesaplarınızın parolalarını toplayabilir,

• Tek kullanımlık SMS parolalarını ele geçirebilir,

• Cihazınızı yüksek ücretli abonelik hizmetlerine kaydettirebilir,

• Dijital yaşamınızın bir resmini oluşturup reklamcılara satabilir,

• Konumunuzu izleyerek fiziksel güvenliğinizi tehlikeye atabilir,

• Kamerayı/mikrofonu açarak akıllı telefonunuzu dinleme cihazına dönüştürebilir,

• Dosyalarınızı şifreleyip ve fidye için elinde tutabilir,

• Cihazınıza kötü amaçlı yazılım yükleyebilir

Yapay zekâ asistan uygulamaları özellikle dikkat edilmesi gereken, giderek artan bir izin riski oluşturmaktadır.

Birçoğu, uyandırma kelimesini algılamak için her zaman açık mikrofon erişimi ayrıca kişiler, takvim ve bazı durumlarda ekran içeriği erişimi talep eder. Yapay zekâ uygulamalarına diğer kategorilerle aynı titizlikle yaklaşın. Sağlık ve fitness verileri, bir başka göz ardı edilen risk unsurudur. Sağlık verilerinize erişimi olan uygulamalar, bu verileri gerçek dünyada sonuçları olan şekillerde paylaşabilir veya satabilir; bu durumun sigorta ve veri aracılığı gibi alanlarda etkileri olabilir.

Bunun için de şu önlemleri almanızda fayda var:

Her şeyden önce, yalnızca güvenilir mağazalardan (Google Play/App Store) uygulama indirin.

• İndirmeye karar vermeden önce uygulamaların yorumlarını okuyun.

• Saygın bir güvenlik sağlayıcısından bir mobil güvenlik çözümü yükleyin.

• İzin vermeden veya engellemeden önce, söz konusu uygulamanın çalışması için izin gerekli olup olmadığını her zaman değerlendirin.

• Bir başka iyi kural da yalnızca "bir kez izin ver" veya "kullanım sırasında izin ver" seçeneğini kullanmaktır.

• Birçok uygulamada izinlerinizi düzenli olarak gözden geçirmeniz istenir. Ancak izinleri proaktif olarak denetlemek iyi bir fikir olabilir.

ESET’in bu uyarılarını dikkate almalısınız. Akis takdirde olmadık tehlikelerle karşı karşıya kalmanız hiçten değil. Bir anda banka hesaplarınızın bile boşaltılma tehlikesi var.