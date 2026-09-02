Türkiye’de 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan sekiz teknoloji şirketinden üçü oyun sektöründe faaliyet gösterirken, Türk geliştiricilerin gelirlerinin yüzde 96,9’unu bulmaca oyunları oluşturuyor.
Mobil oyunlarda 'Türk' damgası: 6 yılda yüzde 450 artış
Ülke genelinde 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan sekiz teknoloji şirketinden üçünü oyun sektörü üstleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye merkezli oyun geliştiricilerinin küresel pazardan elde ettiği oyun içi satın alma geliri son yıllarda hızlı biçimde arttı. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir, 2025 sonunda 2,76 milyar doların üzerine çıkarken Türkiye'nin dünya mobil oyun pazarındaki payı da yüzde 5'e yükseldi.
Türk mobil oyun şirketleri küresel pazardaki ağırlığını artırıyor. Son altı yılda oyun içi satın almalardan elde edilen gelir yaklaşık yüzde 450 büyürken, Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı.
Türkiye içindeki mobil oyun gelirleri geçen yıl yüzde 6 artarak 347 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık indirme sayısı yüzde 4 düşüşle 1,8 milyara geriledi. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Türk geliştiricilerin kazançlarında bulmaca oyunları açık ara öne çıktı. Bu tür oyunlar toplam gelirin yüzde 96,9'unu oluşturdu.
Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan sekiz teknoloji şirketinden üçü oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games bu grupta yer alırken, “Turcorn” adayı 43 şirketin yedisi de oyun şirketlerinden oluşuyor.
Dream Games'in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının toplam oyun içi satın alma geliri 5,2 milyar doları, Peak Games'in Toy Blast ve Toon Blast gelirleri ise 3,4 milyar doları geçti. Loom Games'in Pixel Flow oyununda da 77 milyon doların üzerinde gelir elde edildi.