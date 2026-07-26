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Oyun devi Riot Games'in popüler taktiksel nişancı oyunu Valorant Mobile, henüz küresel lansmanı gerçekleşmeden tarih yazmaya devam ediyor. 19 Ağustos 2025 tarihinde yalnızca Çin pazarına özel olarak çıkış yapan yapım, birinci yıl dönümüne kısa bir süre kala kırılması güç bir rekor imzaladı.

İLK 24 SAATTE 1 MİLYON DOLAR GELİR

Çin’deki yayınlandığı ilk 24 saat içinde yaklaşık 170 bin indirme sayısına ulaşarak 1 milyon dolar gelir elde eden Valorant Mobile, ivmesini artırarak sürdürdü. Şirket verilerine göre, Mayıs 2026 itibarıyla oyunun henüz küresel pazarlara sunulmamış olmasına rağmen günlük aktif oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı.

KÜRESEL ÇIKIŞ İÇİN GÖZLER GAMESCOM 2026'DA

Mobil oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği küresel yayın tarihi için işaretler Gamescom 2026 fuarını gösteriyor. Oyunun yayın haklarını elinde bulunduran Tencent, 27-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "Worlds of Play: The Game Art Exhibition" etkinliğinde yer alacak yapımlar arasında Valorant Mobile'a da yer verdi. Bu gelişme, oyunun küresel lansman duyurusunun veya resmi çıkışının bu etkinlikte yapılacağı beklentilerini zirveye taşıdı.