Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla toplu ulaşımda sunduğu hizmet standardını her geçen gün geliştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kart Aracı ile Tekirdağ Kart hizmetlerini kent genelinde daha geniş bir alana taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TEKULAŞ tarafından hizmete sunulan Mobil Kart Aracı, Tekirdağ Kart işlemlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hale getiriyor. İhtiyaç ve yoğunluk durumuna göre belirlenen noktalarda hizmet veren mobil araçla kart basım, bakiye yükleme ve vizeleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

EĞİTİM DÖNEMİ YOĞUNLUĞUNA MOBİL ÇÖZÜM

2026-2027 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kart basım, vizeleme ve dolum işlemlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak, öğrencilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Mobil Kart Aracı okul bölgelerinde hizmet veriyor.

Bu kapsamda Mobil Kart Aracı, 14-15 Eylül tarihlerinde Süleymanpaşa Okullar Bölgesi’nde hizmet verirken, 16 Eylül’de Çerkezköy Okullar Bölgesi’nde, 17-18 Eylül tarihlerinde ise Çorlu Okullar Bölgesi’nde vatandaşlarla buluşacak.

SIRADAKİ DURAK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Üniversitelerde eğitim döneminin başlamasıyla birlikte oluşabilecek kart işlem yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Mobil Kart Aracı’nın bir sonraki hizmet noktası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olacak. Öğrenciler, kart işlemlerini üniversite yerleşkesinde kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

HİZMET VATANDAŞLARIN AYAĞINA GİDİYOR

Tekirdağ Kart hizmetlerine erişimi kolaylaştıran Mobil Kart Aracı, sabit kart hizmet noktası bulunmayan ilçelerde de vatandaşlarla buluşacak. Araç ile kart basım, bakiye yükleme ve vizeleme işlemleri doğrudan ilçelerde gerçekleştirilebilecek.

Şarköy, Marmaraereğlisi, Ergene, Malkara ve Muratlı’da ihtiyaç ve vatandaş yoğunluğu doğrultusunda belirlenecek gün ve noktalarda hizmet verecek Mobil Kart Aracı sayesinde vatandaşlar, Tekirdağ Kart işlemlerini kendi ilçelerinde kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Böylece hizmete erişim kolaylaşırken vatandaşların zamandan tasarruf etmesi de sağlanacak.