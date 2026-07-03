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Kaynak: Haber Merkezi

Johnson, Walt Disney Studios'un 10 Temmuz'da vizyona girecek canlı aksiyon Moana filminin Rio de Janeiro'daki tanıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, stüdyonun animasyon serisini üçüncü filmle devam ettirmeyi hedeflediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, şu an önceliklerinin canlı aksiyon yapımı olduğunu belirterek, "Moana 3 üzerinde konuşuyoruz ancak önce canlı aksiyon filminin izleyiciyle buluşmasını bekleyeceğiz. Üçüncü filmin senaryosunu Jared Bush ve Dana Ledoux Miller yazıyor." ifadelerini kullandı.

2016 yılında vizyona giren ilk Moana, dünya çapında yaklaşık 680 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarı yakalamış, daha sonra Disney+ platformunda da en çok izlenen yapımlar arasında yer almıştı.

Başlangıçta Disney+ dizisi olarak planlanan ancak sonrasında sinema filmine dönüştürülen Moana 2 ise 2024 Şükran Günü haftasında 225 milyon dolarlık açılış hasılatına ulaştı. Film, dünya genelinde 1 milyar 59 milyon doları aşan gişe geliriyle Disney'in en çok kazandıran animasyonları arasına adını yazdırdı.

Henüz hikâyesine ilişkin resmî bir detay paylaşılmasa da Dwayne Johnson'ın Maui karakterini, Auliʻi Cravalho'nun ise Moana'yı yeniden seslendirmesi bekleniyor.

Öte yandan ilk filmin unutulmaz şarkılarında imzası bulunan Lin-Manuel Miranda, ikinci filmde yer almamıştı. Devam filminde müzikleri Abigail Barlow ve Emily Bear hazırlarken, üçüncü yapımın bestecileri henüz açıklanmadı.

Animasyon serisinin yeni filmi öncesinde izleyiciler, yönetmen Thomas Kail'in imzasını taşıyan canlı aksiyon Moana uyarlamasıyla Motunui Adası'na geri dönecek. Filmde Moana karakterini Catherine Lagaʻaia canlandırırken, Dwayne Johnson da Maui rolünü bu kez kamera karşısında yeniden üstlenecek.