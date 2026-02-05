MLKP’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 96 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında ESP Eş Genel Başkanı ve eski HDP Milletvekili Murat Çepni’nin de bulunduğu isimlerden 23’ü tutuklandı.

Tutuklanan isimler: Aydın Kılıçdere, Okan Danacı, Sıtkı Güngör, Erol Tunç, Gamze Toprak, Levent Tuncaloğlu, Havanur İdis, Beritan Aksu, Eylem Taş, Hasan Polat, Hivda Selen, Ruşa Sabur, Serdal Işık, Tanya Kara, Hasan Hüseyin Yeşilova, Cemre Nayir, Cemil Aksu, Ahmet Bilal Bay, Dilara Su Kalpak, Emrah topaloğlu, Hacer Elçin, Muhammet Çelik, Şükran Yaren Tuncer Yıldırım

Savcılık, 55 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler öğle saatlerinde savcılığa çıkarıldı. İddiaya göre bazı isimler ifadeleri alınmadan dosya üzerinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

3 Şubat'ta İstanbul başta olmak üzere 22 ilde MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında ESP Eş Genel Başkanı ve eski HDP Milletvekili Murat Çepni’nin de bulunduğu 96 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde MLKP’ye yönelik bir çalışma yürütüldüğünü ve 96 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.