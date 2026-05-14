Türkiye sermaye piyasalarının merkezi saklama kuruluşu olan MKK, yabancı yatırımcıların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği Merkezi Doküman Yönetim Sistemi’ni (MDYS) resmen hizmete sundu. Sistem sayesinde, yurt dışından gelecek yatırımların önündeki bürokratik engellerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

FİZİKİ EVRAK DEVRİ KAPANIYOR

MDYS ile birlikte, yurt dışında yerleşik hak sahipleri yatırım hesabı açmak için gerekli belgeleri artık dijital ortamda, güvenli ve doğrudan bir şekilde iletebilecek. Daha önce fiziki posta veya e-posta gibi yöntemlerle yürütülen süreçler, bu sistemle tek bir merkezden yönetilecek.

Sistemin sunduğu temel kolaylıklar şunlar:

Yatırım kuruluşlarına belgeler dijital ortamda anlık olarak ulaştırılabilecek. Dijital ortamda başlatılan işlemler sayesinde, fiziki belgeler daha sonra gönderilebilecek. "Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu" gibi kritik işlemler sistem üzerinden çok daha hızlı tamamlanabilecek.

GÖREV 2025’TE VERİLMİŞTİ

Söz konusu sistemin yasal altyapısı, 29 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hazırlanmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan bu değişiklikle, yabancı yatırımcıların hesap açma süreçlerini kolaylaştırma görevi MKK’ya tevdi edilmişti.

YATIRIMCI DOSTU EKOSİSTEM

MKK'dan yapılan açıklamada, MDYS'nin sadece bir belge transfer aracı değil, aynı zamanda yatırım kuruluşları ve paydaşların verileri tek bir merkezden güvenle paylaşabildiği bir ekosistem olduğu vurgulandı. Bu adımın, Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarındaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.