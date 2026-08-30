MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli imkanlarla ürettiği 7,62 mm çapındaki Modern Makineli Tüfek (MMT-76) projesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.
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MKE tarafından geliştirilen Modern Makineli Tüfek MMT-76, AS-532 Cougar helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılmak üzere yürütülen hava kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.Kaynak: Haber Merkezi
Silah sisteminin helikopter kullanımına uygunluğunu doğrulayan hava kalifikasyon süreçleri tam başarıyla sonuçlandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında MMT-76, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan AS-532 Cougar genel maksat helikopterine entegre edildi.
Silahın döner kanatlı platformlarda kapı silahı işlevi görmesi hedefleniyor. Kalifikasyon aşamasında silah, helikopterlerin zorlu görev ortamlarını yansıtan kapsamlı sınamalara tabi tutuldu.
Bu doğrultuda helikopter titreşim simülasyonları gerçekleştirildi. Güvenilirlik ve dayanıklılık testleri uygulandı.
Düşük ve yüksek sıcaklık ortamlarındaki performansı ölçüldü. Son aşamada ise hava-yer atış testleri yapıldı.
Tüm bu denemeleri sorunsuz geçen MMT-76, genel maksat helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılmak üzere kalifiye edildi.
MKE, MMT-76’nın kara kalifikasyon testlerini 2025 yılında tamamlamıştı. Silah sistemi, daha önce 40 farklı NATO standardı testini başarıyla geride bıraktı.
Böylece seri üretime hazır duruma geldi. Hava kalifikasyonunun da onaylanmasıyla birlikte MMT-76 yeni bir nitelik kazandı.
Sistem, piyade silahı olarak kullanılmasının yanında helikopter platformlarında da görev yapabilecek çok amaçlı bir yapıya kavuştu.
MMT-76, yaklaşık 8 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Silah, 1.000 metre etkili menzil imkanı sunuyor. Dakikada 750 fişek atım hızına ulaşıyor.
Bu özellikleriyle NATO standartlarındaki muadillerine kıyasla daha hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Silah, gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmasıyla çalışıyor. Değişik çevre ve ağır iklim koşullarında görev yapacak biçimde tasarlandı.
Sistemde altı kademeli ayarlanabilir teleskobik dipçik bulunuyor. Ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor.
MMT-76’nın kullandığı mühimmat da doğrudan MKE tesislerinde yerli imkanlarla üretiliyor.