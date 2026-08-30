Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır

MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır

MKE tarafından geliştirilen Modern Makineli Tüfek MMT-76, AS-532 Cougar helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılmak üzere yürütülen hava kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 1

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli imkanlarla ürettiği 7,62 mm çapındaki Modern Makineli Tüfek (MMT-76) projesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 2

Silah sisteminin helikopter kullanımına uygunluğunu doğrulayan hava kalifikasyon süreçleri tam başarıyla sonuçlandı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 3

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında MMT-76, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan AS-532 Cougar genel maksat helikopterine entegre edildi.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 4

Silahın döner kanatlı platformlarda kapı silahı işlevi görmesi hedefleniyor. Kalifikasyon aşamasında silah, helikopterlerin zorlu görev ortamlarını yansıtan kapsamlı sınamalara tabi tutuldu.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 5

Bu doğrultuda helikopter titreşim simülasyonları gerçekleştirildi. Güvenilirlik ve dayanıklılık testleri uygulandı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 6

Düşük ve yüksek sıcaklık ortamlarındaki performansı ölçüldü. Son aşamada ise hava-yer atış testleri yapıldı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 7

Tüm bu denemeleri sorunsuz geçen MMT-76, genel maksat helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılmak üzere kalifiye edildi.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 8

MKE, MMT-76’nın kara kalifikasyon testlerini 2025 yılında tamamlamıştı. Silah sistemi, daha önce 40 farklı NATO standardı testini başarıyla geride bıraktı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 9

Böylece seri üretime hazır duruma geldi. Hava kalifikasyonunun da onaylanmasıyla birlikte MMT-76 yeni bir nitelik kazandı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 10

Sistem, piyade silahı olarak kullanılmasının yanında helikopter platformlarında da görev yapabilecek çok amaçlı bir yapıya kavuştu.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 11

MMT-76, yaklaşık 8 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Silah, 1.000 metre etkili menzil imkanı sunuyor. Dakikada 750 fişek atım hızına ulaşıyor.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 12

Bu özellikleriyle NATO standartlarındaki muadillerine kıyasla daha hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 13

Silah, gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmasıyla çalışıyor. Değişik çevre ve ağır iklim koşullarında görev yapacak biçimde tasarlandı.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 14

Sistemde altı kademeli ayarlanabilir teleskobik dipçik bulunuyor. Ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor.

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MKE’den Türk ordusuna yeni güç: Yerli silah Gök Vatan’daki görevine hazır - Resim: 15

MMT-76’nın kullandığı mühimmat da doğrudan MKE tesislerinde yerli imkanlarla üretiliyor.

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