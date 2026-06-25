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Kaynak: AA

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), modern savaş alanlarında sıkça karşılaşılan keşif ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) tehditlerini bertaraf etmek amacıyla yeni bir mühimmat üretti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen "7.62 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatı" gerçekleştirilen test atışlarında hedef İHA'ları başarıyla etkisiz hale getirmeyi başardı.

PİYADE BİRLİKLERİ HAVA SAVUNMA UNSURUNA DÖNÜŞECEK

Yeni geliştirilen anti-dron mühimmatı, muharebe sahasında ani beliren dron tehditlerine karşı piyade birliklerine anında karşılık verme yeteneği kazandıracak. Herhangi bir ek sistem montajı ya da platform değişikliği gerektirmeyen bu mühimmat, "7.62x51 milimetre" ve "7.62x39 milimetre" kalibre seçenekleriyle üretildi.

Mühimmat; piyade ve makineli tüfeklerin yanı sıra araç üstü silah sistemleri ile uzaktan komutalı silah kulelerinde de doğrudan kullanılabilecek geniş bir uyumluluk yelpazesine sahip.

PARÇACIKLI YAPISIYLA YÜKSEK VURUŞ HASSASİYETİ

Küçük boyutlu ve yüksek manevra kabiliyetine sahip dronlara karşı isabet oranını artırmak için mühimmat özel bir mekanizmayla tasarlandı. Namludan çıktıktan sonra yaklaşık 5 metre içinde mekanik olarak açılan mühimmat, özel parçacıklarını hedef yönüne doğru yayıyor.

Ortalama 680 metre/saniye namlu çıkış hızına sahip mühimmat, yaklaşık 50 metrede 1 metre, 100 metrede ise 2 metre çapında yoğun parçacık bulutu oluşturuyor.

Mevcut silahlarla tam uyumlu çalışan bu sistem, askeri personele ek bir eğitim yükü veya maliyet getirmeden klasik mühimmatlara oranla çok daha yüksek bir savunma etkinliği sunuyor.

ÇOK KATMANLI ANTİ-DRON AİLESİ YOLDA

MKE; üs bölgeleri, kritik tesisler, sınır hatları ve hareket halindeki birliklerin güvenliğini sağlamak adına anti-dron çözümlerini genişletmeyi hedefliyor. Kurum, 7.62 milimetre kalibrenin yanı sıra farklı platformların ve görevlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 12.7 milimetre, 20 milimetre ve 35 milimetre kalibrelerde de anti-dron mühimmat projeleri üzerinde çalışarak çok katmanlı bir ürün ailesi oluşturmayı sürdürüyor.