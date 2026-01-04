Savunma sanayisinin köklü kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’de (MKE) ciddi bir denetim zafiyeti tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, kurumdan ayrılan bazı personel gizlilik ve rekabet yasağını ihlal ederek rakip şirketlere geçti, ancak imzaladıkları taahhütnamelere rağmen ağır para cezaları ne tahsil edildi ne de takip edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, MKE AŞ ile personel arasında imzalanan gizlilik, rekabet ve sır saklama taahhütnamesinde, çalışanların işten ayrıldıktan sonra iki yıl boyunca kurumun faaliyet alanına giren konularda rakip şirketlerde çalışmasının yasaklandığı hükmü yer alıyor. Taahhütnameye aykırı hareket edilmesi halinde ise her ay için 50 bin avro para cezası öngörülmesine rağmen, Sayıştay denetiminde bu yaptırımların fiilen uygulanmadığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRA CEZA ÖDENDİ

Rapora göre, tedarikçilere kesilen gecikme cezaları süre uzatımıyla geri verildi, şirketin ödediği bazı cezalar ise tedarikçilere yansıtılmadı.

Ayrıca, üretim ve tedarik sorunları nedeniyle MKE, 2024 sonu itibarıyla 366,3 milyon TL gecikme cezası ödedi; Sayıştay, teslime ilişkin sürelerin üretim ve tedarik süreçlerinin dikkate alınarak belirlenmesini önerdi.