Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Samsun’un Çarşamba ilçesinde dev bir fabrika kampüsü kuruyor. 5 bin dönümlük alana kurulan fabrikanın üretime ne zaman başlayacağı belli oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, fabrikanın üretime temmuz ayında başlayacağını söyledi.

Kent genelindeki muhtarlarla düzenlenen iftarda konuşan Vali Tavlı, MKE’nin Çarşamba ilçesinde ilk etapta 800 dönümlük alanda faaliyet gösterecek bir tesis kurduğunu ifade ederek üretimin temmuz ayında başlamasının planlandığını söyledi.

Tesisin ilerleyen süreçte daha geniş bir savunma sanayii üretim kampüsüne dönüşeceğini belirten Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı savunma firmalarından biri. Çarşamba’da önce 800 dönümle başladı, temmuz ayında üretime başlayacak ilk etapta.

5 BİN DÖNÜMLÜK SAVUNMA SANAYİİ KAMPÜSÜ

Vali Tavlı, yatırımın uzun vadede 5 bin dönümlük bir savunma sanayii kampüsüne dönüşmesinin planlandığını belirterek bölgede birden fazla fabrikanın kurulacağını dile getirdi.

Tavlı, proje kapsamında ilerleyen dönemde 5 ila 10 fabrikanın yer alabileceği geniş bir üretim alanının oluşturulacağını ifade etti.

BÖLGESEL SAVUNMA ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Kurulacak tesisin Karadeniz Bölgesi’nde savunma sanayii üretim kapasitesini artıracağını belirten Tavlı, yatırımın hem bölgesel istihdama hem de Türkiye’nin savunma sanayii altyapısına katkı sağlayacağını söyledi.

MKE’nin Samsun’daki yatırımıyla birlikte bölgenin savunma sanayii üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.