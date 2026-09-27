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Kaynak: DHA

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda yürütülen bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi.

MKE tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, olayın fabrikanın su ısıtma merkezinde gerçekleştirilen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşandığı bildirildi.

FERHAT ÖZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bakım ve onarım personeli Ferhat Öz hayatını kaybetti. Aynı kazada biri ağır olmak üzere toplam 4 personel yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

4 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalelerinin ardından yaralı personeller çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İDARİ VE TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

MKE tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Ferhat Öz için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kazanın ardından olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla idari ve teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.