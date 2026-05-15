Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İsmail Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik sıkıntılar ve geçim sorunlarına dikkat çekti. Karaca’nın mizahi ifadeler içeren paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İsmail Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomik koşullar ve geçim sıkıntıları üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Karaca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Aksaray vekiline sahip çık!

Gençler, öğrenciler, emekliler, emekçiler siz mi geçinemiyorsunuz?

Ayıp size be ayıp!

Milletvekili geçinemiyorken siz daha laf söylüyorsunuz!”

Paylaşımına bir görsel de ekleyen Karaca, mizahi bir dille ekonomik sorunlara yönelik tepkisini dile getirdi.

“GEÇİM TARTIŞMALARI” YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde artan kira fiyatları, temel tüketim giderleri ve hayat pahalılığı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Özellikle asgari ücret, emekli maaşları ve yaşam maliyetleri arasındaki farkın büyümesi, siyasi açıklamalarda da sık sık gündeme geliyor.

Karaca’nın paylaşımı da sosyal medyada kısa sürede geniş etkileşim aldı. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı yorumlayarak ekonomik tabloya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

EKONOMİK BASKI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekonomik koşullar ve geçim sıkıntısına ilişkin tartışmaların önümüzdeki süreçte de siyaset gündeminde yer almaya devam etmesi bekleniyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar ve kamuoyundaki tepkiler, ekonomik gelişmelerin yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.