Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre, dünya genelinde en az 2,2 milyar insan çeşitli düzeylerde görme bozukluğu yaşıyor. Bu vakaların önemli bir bölümünün önlenebilir ya da henüz tedavi edilmemiş olması dikkat çekiyor. Uzak ve yakın görme problemlerine sahip bireylerin yalnızca sınırlı bir kısmı düzeltici çözümlere erişebiliyor. Uzman raporları, özellikle miyopi ve presbiyopinin önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın hale geleceğini ortaya koyuyor. Bu tablo, görme cerrahisinde daha konforlu ve erişilebilir yöntemlerin önemini artırıyor.

Küresel veriler ışığında görme cerrahisindeki gelişmeleri değerlendiren Op. Dr. Akın Akyurt, lazer teknolojilerinde minimal kesi yaklaşımının öne çıktığını vurguluyor. Akyurt, bu yöntemlerin hasta konforunu doğrudan etkilediğini belirtiyor. Konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer veriyor:

“SMILE Lazer, görme bozukluklarının düzeltilmesinde korneanın doğal yapısını korumayı hedefleyen bir yöntemdir. Göz yüzeyinde geniş bir kapak kaldırılmadan yapılan bu işlem, iyileşme sürecini daha konforlu hale getirir. SMILE Pro ise hız ve hassasiyet açısından bu yaklaşımı ileri bir seviyeye taşır.”

“MİNİMAL KESİ YAKLAŞIMI GÖRME CERRAHİSİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Uluslararası sağlık kuruluşlarının yayımladığı projeksiyonlara göre, miyopi vakalarının 2030 yılına kadar milyarlarca insanı etkilemesi bekleniyor. Uzun vadeli tahminler, 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının uzak görme problemi yaşayabileceğini gösteriyor. Bu artış, görme cerrahisinde dokuya daha az müdahale eden yöntemlerin önemini artırıyor. Minimal kesiyle uygulanan lazer teknikleri, korneanın doğal bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, hem cerrahi güvenlik hem de uzun vadeli görme kalitesi açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Akyurt, bu verilerin görme cerrahisindeki yönelimi net biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor. Akyurt, “Minimal kesiyle yapılan işlemler, gözün doğal dayanıklılığını korurken hastaların günlük yaşama daha hızlı dönmesine imkân tanıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Bu yaklaşımın özellikle aktif yaşam süren bireyler için önemli olduğunu ifade ediyor. Veni Vidi Göz Ataşehir’de uygulanan yöntemlerin bilimsel veriler doğrultusunda planlandığını da sözlerine ekliyor.

İLERİ LAZER TEKNOLOJİLERİ GÖRME KONFORUNU ARTIRIYOR

Lazer göz cerrahisinde kullanılan teknolojiler, son yıllarda hem işlem süresi hem de hassasiyet açısından önemli gelişmeler gösteriyor. Yeni nesil femtosaniye lazer sistemleri, daha küçük kesilerle çalışmaya olanak tanıyor. Bu durum, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha hızlı ve konforlu ilerlemesini sağlıyor. Klinik çalışmalarda, bu yöntemlerin kuru göz şikâyetlerinin daha az görülmesiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, görme bozukluklarının cerrahi tedavisinde hasta memnuniyetini artıran bir tablo ortaya koyuyor.

Sektörel değerlendirmelerde, kişiye özel planlamanın başarının temel unsurlarından biri olduğu vurgulanıyor. Gözün yapısına ve görme problemine göre belirlenen lazer parametreleri, daha öngörülebilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, hem görme kalitesini hem de uzun vadeli cerrahi başarının sürdürülebilirliğini destekliyor. Uzmanlar, teknolojik gelişmelerin klinik deneyimle birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

“MİNİMAL İNVAZİV LAZER YÖNTEMLERİ GELECEĞİ BELİRLİYOR”

Veni Vidi Göz Ataşehir, görme sağlığı alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden merkezler arasında yer alıyor. Merkez bünyesinde uygulanan modern lazer yöntemleriyle, uzak ve yakın görme bozukluklarına yönelik kapsamlı çözümler sunuluyor. Klinik uygulamalar, bilimsel veriler ve kişiye özel değerlendirmeler doğrultusunda şekilleniyor. Op. Dr. Akın Akyurt, bu yaklaşımın tedavi başarısındaki rolüne dikkat çekiyor.

Akyurt, merkezin vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

“SMILE ve SMILE Pro teknolojileriyle hastalara daha konforlu ve öngörülebilir bir cerrahi deneyim sunmayı hedefliyoruz. Her hastanın görme yapısı farklı olduğu için planlamayı mutlaka kişiye özel yapıyoruz. Amacımız, görme bozukluklarının tedavisinde uzun vadeli, güvenli ve tatmin edici sonuçlar elde etmek.”