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Kaynak: AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teşkilat tarihine ışık tutan arşiv çalışmalarına bir yenisini ekledi. MİT'in resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde, Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu Arif Necip Kaskatı'nın bugüne kadar yayımlanmamış fotoğrafı kamuoyunun erişimine açıldı.

1901 yılında Bulgaristan'ın Razgrad kentinde dünyaya gelen Arif Necip Kaskatı'nın, 1931 yılından 1950'de şehit edilene kadar Bulgaristan'da Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetlerin takibinde kritik görevler üstlendiği belirtildi.

"BAY HRİSTO" LAKABIYLA TANINIYORDU

İstanbul'daki birçok gazetenin Trakya muhabirliğini de yapan Kaskatı'nın Bulgarcayı ileri seviyede konuştuğu, Bulgaristan'daki Türk toplumu arasında ise "Bay Hristo" lakabıyla tanındığı ifade edildi. Görev yaptığı yıllarda vatanseverliği ve sağlam karakteriyle bilinen Kaskatı'nın, istihbarat faaliyetlerinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

SINIRDA KURULAN PUSUDA ŞEHİT EDİLDİ

MİT'in paylaştığı bilgilere göre, çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanının ihanetinin ardından Arif Necip Kaskatı, Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada aracına kurulan pusuda şehit edildi.

Teşkilatın paylaşımında, Kaskatı için "Ruhu şad olsun." ifadesine de yer verildi.