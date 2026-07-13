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Kaynak: AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sınır ötesi Suriye’de yapılan operasyon neticesinde 2021 yılı öncesinde DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” ve IŞİD / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler’in kardeşi Talip Güler yakalandı.

​MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler’in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye’ye geçtiği belirlendi.

Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü tespit edildi.

MİT, Talip Güler’i de yakalayarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirdi.

Talip Güler’in de IŞİD içerisinde "Abdülselam" künyesiyle faaliyet gösterdiği ve Adana ve Şanlıurfa bölgelerinde silahlı örgüt üyesi olarak yargılandığı davalarla gündeme geldiği biliniyordu.