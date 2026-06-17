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Kaynak: İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı, IŞİD terör örgütünün sözde Horasan Vilayetinin (ISKP) medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı’yı yakaladı.

MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı’nın IŞİD’in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun’un yerine geçen şahıs olduğu ortaya çıktı.

MİT’TEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek IŞİD’in Horasan Vilayeti (ISKP)’ne katıldığı tespit edildi. Kazancı’nın IŞİD’e ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı.

Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen IŞİD’in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek Altun’un örgütsel faaliyetlerini devraldığı da belirlendi.

Ahmet Kazancı

MİT tarafından sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde, Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazancı’nın Afganistan-Pakistan alanında IŞİD bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapacağı ve örgütsel çalışmalarını sürdüreceği saptandı.

Bunun üzerine MİT, Kazancı’nın yakalanması için düğmeye bastı. Sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde, örgütsel faaliyetleri takip edilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim Kod Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ÖRGÜT ADINA YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİ İTİRAF ETTİ

MİT’in operasyonu ile yakalanan Ahmet Kazancı, ifadesinde;

- Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile ilişkisini,

- IŞİD bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri,

- IŞİD adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini,

itiraf ederek, detaylarını aktardı.

Yapılan bu operasyon ile IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, IŞİD’in unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

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