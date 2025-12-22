MİT, Afganistan - Pakistan sınırında terör örgütü IŞİD adına faliyet yürüten Türk kökenli bir şahsı tespit etti. Söz konusu şahsın terör örgütü içinde yöneticiliğe kadar yükseldiği belirtildi.

MİT tarafından tespit edilen şahsın, Türkiye'den Afganistan ve Pakistan'a örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

İNTİHAR EYLEMLERİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

MİT’in istihbarat çalışmaları sunucunda, IŞİD sözde Horasan vilayetinde (ISKP) yönetici olan ve IŞİD adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

Gören'in Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Buna yönelik yürütülen hassas çalışmalar kapsamında Gören’in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.